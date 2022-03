Lavagetto: "Benessere animale: il Consiglio approvi le nostre mozioni"

"Il quadro che è emerso dal X rapporto nazionale di Legambiente - sottolinea il candidato sindaco Giampaolo Lavagetto - rimarca l'urgenza di superare le attuali criticità, che vedono involontari protagonisti gli animali, con la necessità di accrescere la consapevolezza nei cittadini delle conseguenze sanitarie, ambientali, sociali ed economiche dei diversi comportamenti possibili e per giungere ad effettive condizioni di benessere umano nella reciprocità con tutti gli altri esseri viventi. Chiediamo, quindi, che il Consiglio Comunale lunedì prossimo approvi la nostra mozione, presentata dalla consigliera Luni Colla per istituire punti informativi per il benessere animale, gestito da persone formate, al quale i cittadini possano rivolgersi per ricevere informazioni sugli animali d'affezione e non solo e per fare segnalazioni. Soprattutto, questo sportello di quartiere diventerebbe un punto di supporto per quella rete di soggetti che a vario titolo è coinvolto nella cura degli animali sia come supporto agli stessi, sia come supporto ai proprietari. Si potrebbe pensare ad un avvio graduale del percorso, sperimentandolo in alcune aree della città, ad esempio in alcuni dei parchi principali e quindi gradualmente replicarlo in altre aree urbane. Avendo già vendo fatto qualche incontro, al fine di evitare un eccessivo carico di impegni per le associazioni di volontariato, credo si potrebbe trovare interesse nei professionisti che a diverso titolo operano nel mondo animale nel rendersi disponibili a dare il proprio contributo"-