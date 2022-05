Lavagetto e la lista civica "Per Parma 2032" aderiscono alla raccolta fondi promossa dalla lista di Roberta Roberti

Il candidato sindaco Giampaolo Lavagetto e la lista civica "Per Parma 2032" aderiscono alla raccolta fondi di Parma Città Pubblica. "Volentieri aderiamo alla raccolta fondi promossa dalla lista di Roberta Roberti per sostenere il ricorso al Consiglio di Stato. Con Roberta in questi anni ci accomunano le tematiche del 'No' all'aeroporto Cargo e del 'No' al progetto presentato per lo Stadio Tardini. Anche per questo, auspico che anche gli altri candidati sindaco partecipino alla raccolta fondi, per fare il possibile affinché Roberta Roberti e la sua lista possano partecipare alle elezioni amministrative, per la vita democratica della Citta".