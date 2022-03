Lavagetto: "Rilanciare il valore educativo della ristorazione"

"Nella mia esperienza da assessore alle politiche scolastiche - si legge in una nota del candidato sindaco Giampaolo Lavagetto - ho sempre avuto la consapevolezza che la ristorazione scolastica ricopre un ruolo fondamentale nell’ambito del progetto educativo. Bisogna, quindi, ricostituire quella Struttura Operativa per la Ristorazione e l’Educazione Alimentare, che fu importante raccordo nei rapporti con le Ditte di ristorazione, di controlli per il monitoraggio ed operava in sinergia con la Commissione Medico- Scientifica e la Commissione Controllo dei genitori. Grazie a questa struttura realizzammo progetti di grande innovazione come “Crescere in Armonia Educare al Ben-Essere”, oggi riconosciuta buona pratica dall’Unesco. Attorno a questa esperienza ruotavano altre importanti iniziative come ad esempio la collaborazione con Academia Barilla per le prime esperienze in assoluto dei bambini ai fornelli e le lezioni di cucina per i genitori, la collaborazione con la Scuola di Specializzazione in pediatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia per i corsi universitari di perfezionamento, le giornata di studio per insegnanti referenti, l’esperienza del Foodbus per le uscite delle scolaresche mirate a conoscere i luoghi di produzione dei prodotti tipici del territorio, la filiera alimentare, le biodiversità e per visitare i Musei del cibo. Inoltre, con progetti come “La mensa si fa bella”, in collaborazione con l’Istituto d’arte Toschi, realizzammo opere di abbellimento e nel contempo di comunicazione a corretti stili di vita nelle mense scolastiche. La ristorazione scolastica, quindi, va rilanciata come essenziale valore educativo per bambine e bambini".