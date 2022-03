Lavagetto: "Urgente un piano parcheggi per il centro storico"

"Qualsiasi piano di mobilità sostenibile - si legge in una nota del candidato sindaco Giampaolo Lavagetto - non può avere successo se prima non si interviene urgentemente con un piano parcheggio che superi l’attuale insostenibile situazione. Nell’area del centro storico non esistono parcheggi comunali, come ci sono ad esempio a Reggio Emilia, da 5 anni non se ne sono fatti di nuovi, fatto salvo quello in Piazza Ghiaia in piena zona Ztl, e quelli esistenti gestiti da Apcoa, sono i più cari dell’Emilia. Per meno di 60 minuti di sosta si pagano 2 almeno 2 euro. Inaccettabile per cittadini e commercianti in questa durissima fase di crisi socio-economica. Se si aggiunge che l’amministrazione comunale ha bocciato la nostra richiesta di portare a 45 minuti il tempo di sosta gratuita per i possessori del permesso Auto Amica Ambiente, il cui costo è stato fatto lievitare da 10 a 50 euro annui, credo che per il centro storico la situazione rischia di essere sempre più negativo. Appena insediato, aprirò subito un confronto con il gestore dei Parcheggi Apcoa per ridurre i prezzi di Parma al di sotto di quelli della media Emiliana, almeno nelle prime tre ore, anche a compensazione dell’attuale eccessivo costo. Inoltre, varerò un piano parcheggi che supporti una politica di mobilità sostenibile capace di abbinare tutela dell’ambiente e della salute alla massima accessibilità per le talune aree della città. Infine, serve una urgente azione di potenziamento della segnaletica per i parcheggi della città".