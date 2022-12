Le undici proposte della Lega per commercio, famiglia e sicurezza

“Dopo 10 anni di immobilismo, soprattutto sul fronte della sicurezza, dell’ascolto dei cittadini e del sostegno alle attività economiche, è ora che il Comune dia segnali concreti. Per questo abbiamo presentato undici mozioni al Bilancio comunale dalla sicurezza ai parcheggi, alla lotta alla droga e a al degrado, al sostegno alle famiglie, al ripristino delle aree giochi per bimbi”, dice Laura Cavandoli, deputato e capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

“Alcune proposte, già avanzate 12 mesi fa alla vecchia giunta sono purtroppo ancora attuali e sono state riproposte nell’auspicio che il nuovo sindaco e il nuovo consiglio abbiano più sensibilità ai problemi concreti dei parmigiani e capacità di ascolto dei predecessori”, conclude la capogruppo leghista. Le mozioni saranno discusse in Consiglio comunale mercoledì 21 dicembre.

TUTTE LE MOZIONI DELLA LEGA IN SINTESI

REGOLAMENTO ESERCIZI COMMERCIALI ANTI DEGRADO IN CENTRO

La Lega propone di prorogare di un anno il ‘Regolamento per l’esercizio delle attività artigianale, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del centro storico’ dopo il periodo previsto di sperimentazione, per valorizzare il patrimonio culturale, tutelare l’ambiente urbano e migliorare la vivibilità del territorio.

RIUNIONI DI CCV E CONSIGLIO COMUNALE

Viene avanzata la proposta di permettere le riunioni in modalità “mista” assicurando ai consiglieri comunali e di CCV la possibilità di intervenire sia in presenza che in videoconferenza individuando sedi per le riunioni dei CCV che permettano la partecipazione dei cittadini sia in presenza e sia online.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

L'allarme "baby gang" ha rilanciato con forza il tema del ruolo educativo delle famiglie che spesso si trovano tra l’incudine e il martello di figli problematici e di servizi sociali pronti a interpretare ogni difficoltà come inadeguatezza a svolgere il ruolo genitoriale. Per sostenere nuclei famigliari, prevenire l’abbandono e consentire ai minori di essere educati nell'ambito della propria famiglia si propone di potenziare il supporto per famiglie, ragazzi e genitori anche creando una rete esterna di professionisti e Terzo settore.

MEZZ'ORA GRATUITA NELLE RIGHE BLU

Per sostenere il commercio di vicinato, si propone di permettere la sosta gratuita per mezz'ora in tutte le righe blu della città utilizzando il disco orario. Facilitando l’accesso ai negozi si aumenterebbe la loro competitività nei confronti dei grandi centri commerciali e degli shop online.

LOTTA ALLA DROGA

Il consumo di droga anche a Parma continua a crescere soprattutto tra giovanissimi. Per questo chiediamo all'Amministrazione comunale di approntare una campagna mediatica di prevenzione al consumo della droga e di condanna dell’utilizzo di tutte le droghe, anche le cosiddette “droghe leggere”.

UNITA’ CINOFILA NELLA POLIZIA MUNICIPALE

Sul fronte del contrasto dello spaccio, abbiamo proposto l’istituzione di un Nucleo Operativo Cinofilo nella Polizia Locale di Parma, incomprensibilmente smantellato nel 2013 e mai ripristinato, per monitorare la sicurezza del territorio e prevenire lo spaccio di droga. Su questo tema, sollevato da una interrogazione della Lega in settembre, l’assessore alla Sicurezza in Consiglio era stato possibilista.

PESCHIERA PARCO DUCALE

Per favorire pesca sportiva, abbiamo chiesto che sia possibile utilizzare il laghetto del Parco Ducale che sarà presto ristrutturato per manifestazioni di avviamento a tale attività, come avveniva in passato.

AREE GIOCO BIMBI

In molte aree pubbliche i cittadini lamentano la mancanza di giochi bimbi prima esistenti. Con questa mozione la Lega ha chiesto all’Amministrazione comunale di disporre la rapida implementazione dei giochi e delle attrezzature nelle aree gioco nel più breve tempo possibile e comunque prima della primavera e ad effettuare le necessarie manutenzioni nelle stesse aree

AFFIDO FAMILIARE

La Lega ha chiesto al Comune di realizzare iniziative per promuovere la cultura dell’affidamento famigliare, soprattutto non residenziale, tra le coppie della città e a predisporre un supporto continuo alle famiglie affidatarie durante tutto il tempo dell’affido

INTERVENTI RAPIDI DI MANUTENZIONE

Di fronte alla cronica difficoltà di intervento del Comune su buche stradale, marciapiedi rotti e altri piccoli dissesti nelle pubbliche vie, abbiamo chiesto di predisporre un servizio di intervento rapido entro una settimana dalle segnalazioni dei cittadini con mail o contatto telefonico dedicato.

SPOSTAMENTO BAGNO PUBBLICO VIA VERDI

Il bagno pubblico di via Verdi viene usato per ogni genere di scopi, tra cui l’utilizzo di droga, senza impedire che i bisogni corporali siano espletati all’esterno. Ne abbiamo chiesto lo spostamento dall’attuale ubicazione e di individuare con residenti ed esercenti una soluzione più idonea per non aggravare ulteriormente il degrado della zona e di potenziare l’utilizzo dei bagni pubblici presenti nella stazione ferroviaria.