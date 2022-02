Lega: “Bene l'intervento per arginare il caro bollette”

“Grazie al buon lavoro della Lega al governo in arrivo aiuti per arginare il caro energia. Se i cittadini potranno avere un prezzo delle bollette che sia più facilmente affrontabile è soprattutto grazie al buon lavoro della Lega al governo che per prima ha denunciato l’allarme energia ed ha iniziato a studiare interventi per arginarlo. Un grande risultato della politica del fare a tutela dei cittadini”. Lo dichiarano i parlamentari parmensi della Lega Maurizio Campari, Laura Cavandoli, Maria Saponara e Giovanni Battista Tombolato.