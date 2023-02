Lega: Patrizia Caselli è il nuovo segretario provinciale

Si è tenuto oggi, il congresso provinciale di Parma presso l’Hotel Sanmarco a Pontetaro che ha visto l’elezione di Patrizia Caselli, come segretario Provinciale e del suo direttivo: Paola Zanichelli, Sabrina Alberini, Lorenzo Bonazzi, Emiliano occhi, Maurizio Campari, Silvia Ragone, William Ferretti, Paolo Galli, Martina Pini, Domenico Paone.

«Guidare il nostro partito a livello provinciale è prima di tutto un grande onore, ma anche un grande onere. Mi sento investita di un'enorme responsabilità, consapevole che il lavoro da compiere sarà tantissimo, ma la nostra forza è la squadra e da qui si deve ripartire, tutti insieme ed uniti, senza vincitori né vinti, senza mai dimenticare che gli avversari sono e saranno sempre fuori dalla Lega.

Il mio intento è ripartire dalla base e percorrere in lungo e in largo il nostro straordinario territorio, per ridare lustro al nostro partito, nel rispetto delle tradizioni e valori che ci hanno resi grandi. Un grazie sentito a Sabrina Alberini, Commissario provinciale uscente, a Simone Dall'orto, candidato insieme alla sottoscritta alla Segreteria, al nuovo direttivo, a tutti i militanti, autentica anima della Lega, ai sostenitori e ai simpatizzanti. Non per ultimo, desidero ringraziare Matteo Rancan, Commissario Regionale, per la dedizione e la correttezza. Ora tutti al lavoro, Viva la Lega! Viva Parma e la sua meravigliosa provincia.»

Presenti al congresso anche la deputata Laura Cavandoli, Gabriella Saponara, Maurizio Campari già senatori e Giovanni Tombolato già deputato.

Ha presieduto il capogruppo e commissario della Lega Emilia Matteo Rancan che si è congratulato con il segretario neoeletto «complimenti e buon lavoro a Patrizia Caselli, al suo direttivo e a tutti i militanti della provincia.

Il congresso di Parma è stato molto partecipato, sintomo della voglia di cambiamento e ripartenza.

Parma è una provincia fondamentale per l’Emilia. La Lega come detto riparte dai territori e Patrizia avrà il compito di aprire il partito per creare una nuova armonia che sarà sicuramente proficua per tutti nell’ottica di affrontare uniti e preparati le nuove sfide del futuro».