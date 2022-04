“Il Pd ha già penalizzato Parma: le loro promesse sulla rinegoziazione valgono zero"

“L’ex Ministro De Micheli “piange” perché Parma ha ricevuto briciole rispetto a Bologna e Reggio Emilia. Ma i parmigiani non sono stupidi: sanno che Bonaccini ride e che i criteri di assegnazione dei fondi li ha votati lei, insieme al PD. Le sue promesse elettorali valgono zero: come quella delle scorse regionali sullo studio di fattibilità per la fermata alle fiere, ancora al palo”. Sono le parole con la quali la referente provinciale della Lega di Parma, Sabrina Alberini, ha replicato alla deputata democratica piacentina venuta a Parma per un convegno organizzato dal PD su PNRR e infrastrutture.

“Se c’è una parte politica che da sempre penalizza Parma per ubbidire a logiche che privilegiano altre realtà quella è proprio il centrosinistra guidato dal PD – ha proseguito l’esponente del Carroccio – Quelle dell’ex ministra piacentina e degli altri esponenti PD e pizzarottiani come il loro candidato sindaco Michele Guerra sono solo lacrime di coccodrillo. Infatti, la frittata della ripartizione del PNRR che privilegia i capoluoghi di Regione, quindi come al solito Bologna, l’hanno fatta loro con il Governo Conte bis. Per fortuna nella rinegoziazione ci sarà la Lega perché, come sanno bene i parmigiani, del PD e dei suoi compagni di sventura, non c’è mai da fidarsi. Non si deve andare tanto lontano nel tempo per capirlo. Basta guardare all’accordo di programma per il potenziamento della stazione Mediopadana di Reggio Emilia sottoscritto due giorni fa proprio da Bonaccini. Se sei veramente convinto che ci possano essere soluzioni diverse per far fermare l’alta velocità anche in altre realtà della tua Regione, in primo luogo Parma con l’ipotesi della fermata alle Fiere, non vai a sostenere un tale potenziamento. Quanto allo studio di fattibilità sulla stessa nuova stazione di Baganzola lo si sarebbe potuto realizzare già da tempo. Sarebbe stato sufficiente, oltre che opportuno, approvare lo specifico emendamento alla legge di bilancio 2022 della nostra deputata Laura Cavandoli che prevedeva di finanziarlo.