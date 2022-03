"Via Emilia bis, si inizierà con il tratto reggiano? No, la vogliamo subito, a partire da San Prospero”

“Via Emilia bis subito, a cominciare dalla circonvallazione di San Prospero”. È la richiesta forte che la Lega di Parma vuole lanciare a tutte le istituzioni attraverso una raccolta firme dopo le non rassicuranti notizie sulla costruzione dell’arteria che sgraverebbe il tracciato storico della strada consolare, trapelate dalla Regione Emilia-Romagna e nell’ultimo Consiglio comunale per cui si potrà partire solo con la costruzione del tratto reggiano perché le progettazioni di quello da Parma a Sant’Ilario d’Enza sono ormai superate.

“Un altro sorpasso di Reggio su Parma come quello per la stazione Mediopadana alla fine degli anni 90. Allora lo permise la sinistra che amministrava Parma per prodiane ragioni superiori, oggi lo sta consentendo l’inerzia delle amministrazioni Pizzarotti, comunque costantemente succubi alle direttive provenienti dal sistema della sinistra emiliana al potere, dove spadroneggiano Bologna, Reggio e Modena. Se teniamo presenti che per le prossime elezioni Pizzarottiani e PD si sono alleati con il patto per le poltrone per candidare sindaco l’assessore alla cultura Michele Guerra, è facile comprendere perché per il bene di Parma non debbano assolutamente vincere”. Sono le dichiarazioni rilasciate dal Consigliere regionale e capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Parma Emiliano Occhi per annunciare l’avvio della raccolta firme che avverrà con una iniziativa dello stesso partito del Carroccio sabato 9 aprile a San Prospero.

“A Parma di via Emilia bis si parla appunto da 20 anni e 10 anni fa i progetti preliminari per il tratto parmense fino all’Enza erano già pronti – ha proseguito Occhi – Sarebbe bastato che Pizzarotti provvedesse ad aggiornare con poca spesa quegli elaborati, invece di continuare a dire che era una infrastruttura inutile come ha fatto fino al 2019. Nel mentre come Lega abbiamo sempre insistito sull’urgenza di alleviare il traffico della via consolare, sia in Consiglio comunale sia in Regione attraverso diverse interrogazioni del Vicepresidente dell’Assemblea legislativa regionale Fabio Rainieri. La cruda verità è che nessuno ci ha ascoltato fino a quando la richiesta non è arrivata dai reggiani, così che ancora una volta gli interessi di Parma rischiano di soccombere a vantaggio di quelli di Reggio. Ma Parma merita di più per cui, più Lega più Parma”.