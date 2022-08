Letta alle prese con il puzzle dell'alleanza: "A Parma ci sarà spazio per Pizzarotti"

"In campo ci saranno anche Elly Schlein e Valentina Cuppi e si continua a parlare della possibile candidatura di Filippo Andreatta. Restando in Emilia Romagna, a Parma si dovrebbe fare posto all'ex sindaco Federico Pizzarotti e a Ravenna potrebbe candidarsi l'ex governatore Vasco Errani, ma in quota per i 'fondatori' di Articolo1". Il segretario dem, Enrico Letta in vista delle elezioni del 25 settembre, ha sta mettendo insieme la squadra da presentare. E c'è la nomina anche per l'ex sindaco di Parma.

"In Puglia, per esempio, il partito locale non è riuscito a rispettare la scadenza fissata a martedì scorso e la 'griglia' pugliese arriverà nei prossimi giorni, a ridosso della Direzione nazionale che Letta ha chiarito si terrà il 10. L'intenzione del Pd pugliese resta quella di chiedere la riconferma di tutti i big locali, a partire da Francesco Boccia e dal segretario regionale Marco Lacarra.

Acque agitate anche in Toscana, che registra un caso Lotti-bis. Anche per Rosa Maria Di Giorgi i territori (Empoli e Firenze) hanno smentito una designazione della parlamentare uscente nelle liste locali. Sarà il nazionale a decidere. A tenere sulle corde il partito locale c'è soprattutto la preoccupazione di dover fare spazio ad Azione in zone che i dem toscani ritengono assegnate. Come Livorno, dove il partito ha chiesto a gran voce la riconferma di Andrea Romano, e il Mugello (all'assessora Bendetta Squittieri). Agitazione anche per l'ipotesi circolata di una candidatura toscana di Susanna Camusso.