Lista civica Credo in Berceto: il programma sul commercio

La lista “Credo in Berceto”, guidata da Helene Ianelli è stata presentata ufficialmente lo scorso sabato a Ghiare. Tra i punti del programma amministrativo trovano un posto rilevante il commercio e la creazione di posti di lavoro, presupposti indispensabili per il ripopolamento della montagna e il rilancio di Berceto. “Oggi - rileva la Ianelli - a Berceto mancano alcune attività commerciali e servizi che sono indispensabili per la popolazione e per rendere il paese attrattivo. È chiaro che l’Amministrazione non può sostituirsi al rischio d’impresa del privato, ma può e deve adoperarsi per cercare aziende che abbiano lo spirito imprenditoriale di venire ad investire a Berceto”. L’attenzione è rivolta anche alle attività già esistenti, che “resistono” sul territorio e che sono presidi preziosi e da preservare: “Dobbiamo essere al fianco dei nostri commercianti per snellire le pratiche burocratiche, fare da tramite nella partecipazione ai bandi. La casse comunali non sono in una situazione florida, ma faremo di tutto per attivare incentivi o sgravi fiscali che supportino le attività del territorio”.

“I negozi di Berceto - continua la candidata sindaco di ‘Credo in Berceto’ - devono fare i conti anche con la stagionalità tipica di un paese che vive di villeggiatura. Il lavoro aumenta in estate e diminuisce in inverno. Il nostro obiettivo è minimizzare questo fenomeno: intendiamo promuovere eventi ed iniziative di qualità nell’arco di tutto l’anno, portando le persone a vivere Berceto non solo d’estate. Non è certamente una sfida semplice, ma è l’unica strada da intraprendere per dare una svolta alla situazione attuale”. “Dobbiamo ricordarci - conclude - che un’attività commerciale che chiude non è solo un danno economico per il privato, ma rappresenta anche la perdita di un presidio di servizio e socialità”. Il tour delle frazioni di “Credo in Berceto” prosegue il 18 maggio alle 16.00 a Fugazzolo (Circolo 2001) e alle 18.45 a Casaselvatica (Trattoria da Jones). Domenica 19 maggio la squadra di Helene Ianelli sarà a Valbona, nella sala della canonica sempre alle 16.