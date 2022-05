Comunali: ecco la lista di Civiltà Parmigiana a sostegno di Dario Costi

Una lista eterogenea, naturalmente slegata dai partiti, come vuole il movimento che ha creato il civismo a Parma, e composta quindi da gente che non appartiene alla politica ma si mette in gioco per amore della propria città. Civiltà parmigiana presenta la sua lista di 32 nomi in appoggio alla candidatura di Dario Costi: ‘La forza di Civiltà parmigiana – spiega la capolista Maria Federica

Ubaldi – è sempre stata quella di stare fra la gente e con la gente, conoscere le loro esigenze e portare i loro bisogni sui tavoli delle istituzioni senza condizionamenti né compromessi’. ‘Questo movimento è nato nel 1994, la sua esperienza amministrativa si è conclusa nel 2007 e nel frattempo con le spalle coperte dall’esperienza e dall’insegnamento di ottimi amministratori abbiamo rinnovato il movimento e oggi ci presentiamo con molti volti nuovi e con la stessa voglia di fare di sempre.

Abbiamo scelto Dario Costi – conclude la Ubaldi – perché siamo stati colpiti dalla sua competenza e dalla proposta che ci ha presentato di visione della città, ampia, concreta e attenta ai bisogni dei parmigiani’. L’appuntamento con i parmigiani per la presentazione dei candidati è prevista al Parma& Congressi mercoledì 18 maggio ore 20,30.

Questo l’elenco dei candidati: Maria Federica Ubaldi, Camillo Antonucci, Cataldo Baratta, Vincenzo Cosi, Maurizio Dallatana, Margherita Delfrate, Martina Delfrate, Stefano Esserairi, Gloria Ferrari, Ambra Fontanesi, Roberto Gaiani, Enrico Gallarati, Federico Giordani, Cristina Grossi, Stefano Imbrò, Enrico Maghenzani, Giovanni Luca Mascari, Alessandro Milioli, Francesca Montresor, Paolo Mora, Elena Paluan, Vincenzo Panno, Giovanni Pini, Paolo Poletti, Valentina Pugnana, Giuseppina Rubano, Paolo Somacher, Dimitri Stocchi, Maria Antonella Tammuzzo, Marta Torelli, Pierluigi Toti, Aldo Usberti.

Civiltà parmigiana ha già raccolto le firme necessarie alla presentazione della lista che rappresenta una delle quattro che appoggerà la candidatura di Dario Costi. Le altre sono ‘Ora per Costi sindaco’, ‘Progetto di comunità per Costi sindaco’ e ‘Generazione Parma’ dedicata agli under 40.