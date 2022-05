Comunali: ecco la lista di Forza Italia a sostegno di Pietro Vignali

Forza Italia, Italia al Centro, Noi con l'Italia, Udc, Partito Europei Liberali e Popolo della Famiglia correranno alle prossime elezioni comunali del 12 giugno a sostegno della candidatura di Pietro Vignali.

"Il centrodestra moderato sostiene compatto la candidatura a sindaco di Pietro Vignali - si legge in una nota - per far tornare finalmente a splendere il sole su Parma, dopo 10 anni bui di amministrazione Pizzarotti che ha fatto precipitare la città in fondo alle classifiche della vivibilità. Forza Italia, Italia al Centro, Noi con l'Italia, Udc, Partito Europei Liberali e Popolo della Famiglia correranno a sostegno di Vignali nella coalizione di centrodestra in un'unica lista che mette insieme, appunto, tante formazioni alternative alle sinistre e portatrici di valori alti. Lavoreremo con convinzione per rendere la città più prestigiosa, ricca e sicura, puntando ad un fortissimo rilancio infrastrutturale e culturale.

"Ringraziamo con affetto l’amico Pietro Vignali per aver dato la Sua preziosa disponibilità a candidarsi a Primo Cittadino, dimostrando generosità, coraggio, alta professionalità nell’interesse esclusivo di Parma. Riteniamo sia la persona giusta per cambiare in meglio la nostra città, facendola tornare ad eccellere in Italia ed in Europa. Vogliamo tornare a vedere una città sicura, pulita e viva, che si risveglia dai 10 anni di letargo in cui l'ha gettata Pizzarotti con la compartecipazione di Guerra, oggi candidato sindaco delle sinistre. La nostra lista sosterrà le battaglie del centrodestra moderato, responsabile, con i piedi per terra: rilancio del commercio, viabilità, infrastrutture, sociale, con particolare attenzione a sicurezza e decoro urbano. Attorno a Pietro Vignali abbiamo costruito una squadra molto affiatata e di livello, con ben 32 candidati al Consiglio Comunale".

Ecco i nomi della lista



1 SCHIANCHI LAURA - PARMA 11/03/1956

2 CASSINELLI LEONARDO - PARMA 26/03/1967

3 AZZOLINI LUISA - VIADANA (MN) 26/03/1967

4 BENASSI CRISTINA - PARMA 03/06/1966

5 BIANCHINI CLAUDIO - BRESCELLO (RE) 13/09/1962

6 BOTTI FEDERICO - PARMA 06/04/1964

7 TANNOIA MASSIMO - BARI 24/11/1963

8 SPOCCI ANGELA - PARMA 07/04/1953

9 CAPRA ALESSANDRO - PARMA 01/04/1987

10 CASAROLI ROSANNA - BARDI (PR) 06/11/1954

11 CAVOZZA LIA - PARMA 07/01/1968

12 CUNETTO GIOVANNI GIUSEPPE - SIEGEN (GERMANIA) 27/08/1968

13 DETULLIO PAOLO - FOGGIA 21/02/1953

14 DEVINCENZI FRANCESCA PARMA - 06/09/1979

15 FERRARI CLELIA - PARMA 07/10/1954

16 FERRARI STEFANO - PARMA 08/12/1969

17 FERRI FRANCESCO - PARMA 23/08/1942

18 FONTANA GIADA - PARMA 12/03/1994

19 GANDOLFI MICHELE - PARMA 09/07/1989

20 GIULIANO ANTONIO - NAPOLI 24/09/1990

21 GUERRA VALERIA - PARMA 06/10/1953

22 LA TORRE LUCA - PARMA 11/07/1982

23 PERONACI BEATRICE - PARMA 31/08/1988

24 PETRELLI MASSIMO - LECCE 20/09/1961

25 RICORDA MARCO - FIDENZA (PR) 04/01/1986

26 ROSSI FABRIZIO - LA SPEZIA 27/12/1975

27 RUTELLI FRANCESCO - PARMA 11/12/1978

28 SIMONETTI GIANFRANCO - PARMA 30/09/1981

29 SPANO' ISABELLA - PARMA 03/02/1960

30 TIRELLI MARIA TERESA - PARMA 26/06/1988

31 UTINI PIER LUIGI - MODENA 21/07/1959

32 VALDRE' MARIA VITTORIA - SORAGNA (PR) 03/01/1937