Comunali: ecco la lista Generazione Parma a sostegno di Dario Costi

Generazione Parma, associazione politico-culturale nata nel 2021, ha presentato la lista dei consiglieri che concorreranno alle elezioni amministrative 2022 per il comune di Parma in programma il prossimo 12 giugno. "Una squadra giovane e dinamica - si legge in una nota - composta quasi esclusivamente da Under 40, promotrice di una politica sana e di idee concrete al servizio della città senza colori di partito ma unicamente all’insegna di un progetto civico in appoggio alla candidatura di Dario Costi. “In questi mesi -spiega il presidente e capolista di Generazione Parma, Lucio Rossi- abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci su diverse tematiche con esperti di settore partendo sempre dalla prospettiva dell’ascolto e del dialogo aperto al fine di analizzare i problemi e comprendere assieme le possibili soluzioni. I nostri punti di forza sono l’entusiasmo, le competenze e, soprattutto, la voglia di rendere Parma una città migliore che guardi al futuro. Parma deve tornare ad essere un polo di arte e cultura, una città moderna e più vicina ai cittadini che spesso si sentono abbandonati dall’amministrazione comunale. Crediamo che Dario sia la persona giusta per il rilancio della città, una persona preparata, sensibile ai problemi dei cittadini e che, in primis, ama Parma. Noi per Dario ci siamo sperando che anche Parma lo voglia seguire in un cambiamento che aspettiamo da fin troppo tempo”.

Questo l’elenco dei candidati: Lucio Rossi, Simona Mora, Marco Bernardini, Luca Vezzani, Edgardo Riccobene, Mattia Cantarelli, Caterina Bocchi, Alice Ringozzi, Lorenzo Faroldi, Sara Saidana, Tommaso Baratta, Paolo Bocchi, Jessica Pistis, Marco Godi, Carlotta Rossi, Fabio Cavazzini, Giorgia Ubaldi, Nicola Bonardi, Michele Rossi, Laura Vezzani, Andrea Mavilla, Sara Stevano, Diego Zanetti, Tommaso Mora, Silvia Ferraroni.

Generazione Parma ha già raccolto le firme necessarie alla presentazione della lista che rappresenta una delle quattro a sostegno della candidatura di Dario Costi assieme a “Ora per Costi sindaco”, “Civiltà parmigiana” e “Progetto di comunità per Costi sindaco”. “Quando ho iniziato questo percorso non avrei mai pensato di incontrare tanta gente che ha voglia di impegnarsi per la città -le parole del candidato sindaco Costi- Generazione Parma ha rappresentato una doppia soddisfazione perché si tratta di giovani, con idee ed energia, che hanno sposato un progetto civico sul fare e non sul dire, sulla città e non sui partiti, portando molti contributi soprattutto nel campo delle politiche giovanili”.