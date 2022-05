Liste bocciate, Generazione Parma annuncia: "Faremo ricorso"

Nelle scorse ore la lista di Generazione Parma è stata ricusata dalla commissione elettorale circondariale e, quindi, al momento, non potrà partecipare alle elezioni amministrative 2022 per il comune di Parma in programma il prossimo 12 giugno. L’associazione politico-culturale di giovani professionisti under 40, che ha formato una lista civica a sostegno del candidato sindaco Dario Costi, presenterà ricorso al Tar entro i termini previsti dalla legge confidando di poter essere

riammessa in corsa. “Prendiamo atto della decisione della commissione circondariale che rispettiamo -spiega il presidente di Generazione Parma, Lucio Rossi- stiamo verificando la documentazione assieme ai nostri legali che inoltreranno ricorso nelle sedi preposte. Vi daremo aggiornamenti nei tempi più brevi possibili fiduciosi e speranzosi nel buon esito del ricorso”.