Lucchi choc: "Ho un tumore ai polmoni, ma lunedì sarò al mio posto in Municipio"

"Questa mattina, alle 9,10, ho ricevuto la notizia che la biopsia, a seguito della broncoscopia effettuata il 16 gennaio, ha rilevato cellule tumorali al polmone". L'annuncio choc, su Facebook, è di Luigi Lucchi, 67enne sindaco di Berceto.

"Ho il coraggio di avere paura anche se prevengo lo scoramento immaginando le tante cose che vorrei realizzare da sindaco in questo ultimo anno del mio mandato. Non posso arrabbiarmi con il destino cinico e baro e dovrei, al contrario, chiedere scusa ai miei famigliari, a tutte le persone che mi vogliono bene, ai miei concittadini, perché anni di fumo hanno favorito questo male. SCUSATE! Proverò a mettere la stessa passione, per guarire, che ho sempre messo nel fare il sindaco. Per intanto sabato, visto che termino il programma della riabilitazione respiratoria, andrò a casa e lunedì sarò in Municipio. Ci sono tanti, tanti, tanti lavori da iniziare, altri da ultimare e molti da progettare".