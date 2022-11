Lega, Borgonzoni sottosegretario alla Cultura: "Attenzione per l’Emilia"

La senatrice della Lega Lucia Borgonzoni torna a fare il sottosegretario al Ministero della Cultura per la terza volta. Grande soddisfazione del capogruppo della Lega in regione Emilia-Romagna e commissario Lega Emilia, Matteo Rancan “Buon lavoro a Lucia, che torna in quel ministero nel quale tanto ha investito e lavorato negli ultimi anni, garantendo così continuità nei progetti iniziati negli scorsi anni”. Entusiasmo anche dalla deputata Laura Cavandoli “La Lega, con la scelta di Borgonzoni sottosegretario, punta sull’Emilia e sulla valorizzazione della cultura a tutto tondo.

Questo ci rende orgogliosi sia per la grande tradizione culturale della nostra terra sia per essere rappresentati da una donna competente e di valore”. Prosegue la senatrice Elena Murelli, soddisfatta: “Vedere riconfermata Lucia alla Cultura è per me un doppio motivo di entusiasmo: da un lato quello di vedere una donna, militante storica della nostra Regione, che ancora viene alle sagre di paese, dall’altro sapere che la tradizione culturale dell’Italia continuerà ad essere una priorità assoluta”. Il deputato della Lega ferrarese Davide Bergamini : “Congratulazioni a Lucia Borgonzoni per la nomina a sottosegretario al ministero della Cultura. Sono certo che Lucia, in un’ottica di continuità con il lavoro svolto nella precedente legislatura, saprà interpretare e coniugare al meglio le esigenze del territorio e le mansioni dell’incarico ricevuto. Importante per il nostro territorio, ricco dal punto di vista culturale, avere la possibilità di interfacciarsi direttamente con un sottosegretario per un confronto continuo, per intercettare nuove opportunità e dare corso a nuovi progetti di arricchimento del nostro patrimonio culturale che si traducono in opportunità economiche per le nostre città che attraverso la cultura rappresentano un importante tassello della nostra economia”.