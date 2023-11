M5s sul femminicidio di Salsomaggiore: "La politica dia un segnale forte per un cambiamento culturale"

"A pochi giorni dalle immense manifestazioni in piazza contro la violenza sulle donne e mentre ieri la politica si occupava di saracinesche, altri due femminicidi sono stati compiuti a poche ore l’uno dall’altro.

A Salsomaggiore una donna di origine indiana, Kumari Meena, è stata inseguita per strada e uccisa dal marito armato di una mazza da cricket a seguito di una lite. Ad Andria Vincenza Angrisano è stata pugnalata dal marito davanti ai figli. Stando alle prime ricostruzioni, i due vivevano da separati in casa, ma l’uomo non accettava la fine del rapporto. Vogliamo capire che il contrasto alla violenza sulle donne è una priorità assoluta per la politica e per la società?

Iniziamo a promuovere un cambiamento culturale con iniziative concrete, subito. La politica dia un segnale forte come quello arrivato dalle 500mila persone scese in piazza. Non ne possiamo più di contarci ogni giorno. È una strage continua".

Così Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle e prima firmataria di una proposta di legge per l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari.