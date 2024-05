Malvisi: "Fidenza più inclusiva"

Per Davide Malvisi e la sua lista Fidenza c'è!, nel futuro di Fidenza lo sport gioca un ruolo centrale nel promuovere inclusione, educazione e benessere. Con un piano ambizioso che mira a integrare lo sport in ogni quartiere, Malvisi propone una serie di iniziative che puntano a migliorare il tessuto urbano e sociale della città. "Il nostro obiettivo è sempre uno: fare di Fidenza una città a misura di cittadino – afferma - e per farlo, abbiamo delineato una serie di interventi che garantiranno a ogni residente l'accesso a pratiche sportive inclusive e formative. Sono già in programma numerosi progetti e attività gratuite accessibili a tutti.” “Nella Fidenza del domani, ad esempio, lavoreremo per rendere aperti e gratuiti i centri sportivi per bambini e adolescenti, specialmente quelli provenienti da contesti vulnerabili, per combattere la povertà educativa. Al tempo stesso, abbiamo investito parte del nostro bilancio per riqualificare le strutture sportive, con l’obiettivo di renderle più moderne e all’avanguardia.” “Come secondo obiettivo, attraverso uno studio approfondito del territorio, lavoreremo per convertire alcuni spazi pubblici in aree per lo "street workout" e altri sport, rendendo i quartieri centri di attività fisica e aggregativa; promuoveremo anche eventi sportivi nel centro storico e nelle aree verdi, per valorizzare la partecipazione rafforzando il senso di comunità. Queste, mi preme dirlo, sono richieste arrivate dai fidentini che vogliamo rendere realtà. Fidenza non è solo una città a vocazione culturale e imprenditoriale, ma ha anche una storia e una tradizione fatte di sport.” "Una città che guarda al futuro è una città che investe sui suoi cittadini – continua Malvisi – e attraverso queste iniziative non solo miglioriamo la qualità della vita di Fidenza, ma sogniamo di renderla un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo."