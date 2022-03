Comunali: Marco Adorni si candida a sindaco per il movimento di Sgarbi

C'e un ulteriore candidato sindaco per le prossime elezioni comunali di Parma. E' Marco Adorni, insegnante di lettere, che si presenta alla corsa elettorale con la lista 'L'Altra Parma - Uniti per la Costituzione'. Tra le liste che lo appoggeranno anche 'Io Apro Rinascimento', il movimento politco di Vittorio Sgarbi. La presentazione ufficiale avverà giovedì 31 marzo al bar di via Valenti a Parma. All'interno della lista che sostiene la candidatura di Adorni ci saranno esponenti di alcuni movimenti e partiti, come per esempio Roberto Pellegrini, coordinatore della sezione di Parma del partito Riconquistare l'Italia.