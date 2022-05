Massimo Petrelli, candidato per Forza Italia: "Aree per cani in centro a Parma"

"Da anni giro per le vie del centro con il mio amico a quattro zampe - si legge in una nota di Massimo Petrelli, candidato per Forza Italia a sostegno di Pietro Vignali - come me oramai tanti altri residenti fanno altrettanto, perché gli animali arricchiscono la nostra vita, riempiono i nostri vuoti, sono parte di noi . L’amore che riceviamo e che dobbiamo essere pronti a dare. Dobbiamo dedicare loro il nostro tempo , dobbiamo curarli e rispettarli, ma nel fare questo non dobbiamo dimenticare di aver rispetto degli altri cittadini e del decoro che giustamente pretendono da chi passeggia col proprio cane. Imbrattare muri, portoni e vetrine, non può trovare alcuna giustificazione. Semmai dobbiamo pretendere dai nostri amministratori maggior attenzione a questo aspetto, creando magari piccole aree di ristoro e camminamento, in spazi anche piccoli, da ritagliare nelle varie aree del centro di Parma. Persino nelle stazioni di servizio autostradali si è affrontato il problema, allestendo ad hoc aree di pochi metri quadrati".