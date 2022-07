Comune il sindaco Michele Guerra convoca il primo Consiglio lunedì 18 luglio

Il neosindaco di Parma Michele Guerra ha convocato il primo Consiglio comunale per lunedì 18 luglio alle ore 15. Dopo l'insediamento del sindaco del 1° luglio, infatti, oggi lunedì 11 luglio c'è stata la convocazione del primo appuntamento in muncipio. In questa occasione Guerra comunicherà anche i componenti della nuova giunta. Come previsto, dopo la proclamazione di oggi il primo Consiglio comunale è stato convocato entro dieci giorni e si svolgerà prima della data del 20 luglio. La prima convocazione è alle 15, la seconda convocazione alle 18.

All'ordine del giorno infatti ci sono alcuni punti: la surroga dei consiglieri proclamati eletti e la convalida, il giuramento del sindaco, l'elezione del presidente del Consiglio comunale e la comunicazione dei componenti della nuova giunta comunale. Su questo punto in queste ore si dovrebbero chiudere definitivamente i giochi: tutti le caselle sarebbero state riempite. Mancherebbe infatti poco all'annuncio ufficiale.