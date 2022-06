Comune: il sindaco Michele Guerra verso la nomina dei primi cinque assessori

Sono passate meno di 48 ore dall'elezione a sindaco ma Michele Guerra, che ha sconfitto con un ampio margine lo sfidante Pietro Vignali, sarebbe già pronto a presentare la prima lista di assessori della sua giunta. Sarebbero cinque in particolare le deleghe che dovrebbero essere affidate nei prossimi giorni. Con la nomina di almeno il 60% della giunta, infatti, si raggiungerebbe il numero legale per garantirne l'operatività.

Tra mercoledì 29 e giovedì 30 dovrebbe esserci la proclamazione degli eletti. Dopo questo primo passaggio entro dieci giorni avverrà la convocazione del primo Consiglio comunale. Dalla convocazione alla celebrazione passeranno altri dieci giorni. Il primo Consiglio si terrà, quindi, tra una ventina di giorni. Entro questa data Michele Guerra dovrebbe nominare almeno i primi cinque assessori con le relative deleghe. In totale gli assessori dovrebbero essere nove. Non è escluso che Guerra possa nominare tutta la giunta entro la prima data del Consiglio.

Ad Ettore Brianti, attuale direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, dovrebbe andare la delega al Welfare e Sanità. Ma sarebbe solo una delle ipotesi in campo. A Lorenzo Lavagetto, ex capogruppo del Pd in Consiglio comunale e candidato più votato in assoluto, dovrebbe essere affidata la delega alla partecipazione e al benessere animale. Non è invece ancora certo, come già anticipato prima del ballottaggio, che sarà affidato a lui l'incarico di vicesindaco.

Anche a Francesco De Vanna, quarto candidato del Pd più votato in assoluto, dovrebbe essere affidata una o più deleghe, così come a Caterina Bonetti, seconda candidata più votata ed ex consigliere comunale del Pd. Si parla delle deleghe alle pari opportunità, all'inclusione sociale, alla scuola, alla cultura e politiche giovanili. In questo ambito sono in corso alcune mediazioni per individuare le assegnazioni.

Per la presidenza del Consiglio comunale uno dei nomi che circola è quello di Michele Alinovi, ex assessore Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche della giunta Pizzarotti mentre Marco Bosi, ex assessore e vicesindaco della giunta Pizzarotti, dovrebbe mantentere la delega allo Sport. Anche ad Antonio Nouvenne e Leonardo Spadi, candidati con la lista Michele Guerra sindaco, potrebbero essere affidate alcune deleghe. Restano da riempire le caselle relative alla sostenibiltà ambientale e al bilancio.