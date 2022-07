Il sindaco Michele Guerra si insedia in Comune: "La giunta? Entro la fine della prossima settimana"

Il neosindaco Michele Guerra si è insediato ufficialmente nel pomeriggio di oggi, venerdì 1° luglio in Comune. Il sindaco uscente Federico Pizzarotti ha fatto il passaggio di consegne in Municipio. Dopo la proclamazione di oggi il primo Consiglio comunale dovrà essere convocato entro dieci giorni e si dovrà svolgere entro venti giorni, quindi prima della data del 20 luglio.

"C'è emozione - ha detto il sindaco Michele Guerra- perchè è arrivato il momento dell'insediamento e realizzo ancora meglio quello che è accaduto. C'è molta consapevolezza del fatto che si inizia a lavorare, che siamo pronti. Contiamo di presentare la squadra il prima possibile. Si parte dalla giunta: fino a domenica abbiamo lavorato sul risultato. Spero che entro la fine della settimana prossima la giunta sarà composta. Il clima è di estrema positività e di grande unitarietà. Sono convinto che arriveemo a fare la squadra migliore dal punto di vista delle competenze e per quanto riguarda gli equilibri della coalizione. E' un lavoro corale che merita rispetto: ci saranno nove assessori. Non ci sono nodi da sciogliere: abbiamo un gruppo di lavoro fatto di tante persone con capacità amministrative. Penso che nove deleghe siano tutto sommato poche. Si tratta di fare un equilibrio tra le deleghe per trovare la formazione migliore. Mi sono dati tanti obiettivi: lavoreremo alle politiche di welfare, a quelli ambientali e gli strumenti di partecipazione".