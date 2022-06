Michele Guerra trionfa a Parma: il centrosinistra torna alla guida del Comune dopo 24 anni

Il centrosinistra torna alla guida della città di Parma dopo 24 anni. Michele Guerra è il nuovo sindaco di Parma con il 66.19% delle preferenze e 37.319 voti. Lo sfidante Pietro Vignali, candidato civico del centrodestra, si è fermato al 33.81% delle preferenze con 19.062 voti. Dopo il distacco di oltre 20 punti al primo turno (Guerra al 44.18% e Vignali al 21.25%) il candidato del centrosinistra ha confermato il suo consistente vantaggio. Un risultato atteso e previsto dopo i dati del primo turno. Pietro Vignali non è riuscito nella rimonta che sperava.

Affluenza al 39%: dato desolante

Il dato sull'affluenza è delosante: solo il 39.17% dei potenziale elettori si è recato alle urne. La maggioranza della città non si è quindi interessata alla sfida tra i due candidati. La percentuale è ancora minore di quella al primo turno (51,82%) ma anche di quella del ballottaggio del 2017 (45,17%).

La coalizione di centrosinistra è riuscita a tenere insieme le varie anime, Pd e Effetto Parma si sono sfidate per dieci anni all'interno del Consiglio comunale, ed a ottenere un risultato storico. Ieri sera, domenica 26 giugno, già poco dopo le 23 - con i risultati delle prime sezioni scrutinate - le tantissime persone scese in piazza per Michele Guerra hanno iniziato a festeggiare davanti al comitato elettorale di via Cavour.

La vittoria di Michele Guerra e la festa in via Cavour e in piazza Garibaldi

Con il passare del tempo la situazione è diventata man mano più chiara: con la metà delle sezioni scrutinate, il candidato del centrosinistra era avanti di oltre 30 punti. Un traguardo inarrivabile per Pietro Vignali. Il popolo del centrosinistra è eploso mentre Michele Guerra, presente all'intero della sede elettorale, assisteva agli aggiornamenti dei risultati, sezione per sezione, con il suo team e i rappresentati di Effetto Parma e del Pd. Davanti al comitato elettorale è arrivato anche il candidato Giampaolo Lavagetto, che ha abbracciato Guerra complimetandosi con lui per i risultati del voto.

Quando Michele Guerra è uscito per rilasciare le prime dichiarazioni c'è stato un vero e proprio 'assalto' alla sede elettorale: i sostenitori hanno iniziato a cantare 'Bella Ciao' e a urlare 'Liberi, liberi' riferendosi alla riconquista del 'palazzo' di piazza Garibaldi

Il sindaco Pizzarotti è stato uno dei primi a rilasciare dichiarazioni. Per lui è la terza vittoria consecutiva. Ha sostenuto a spada tratta il suo assessore Michele Guerra ma non si è candidato in lista.

Quando la vittoria era ormai certa è arrivato anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Il segretario cittadino Michele Vanolli, il segretario provinciale Filippo Fritelli, i futuri consiglieri Lorenzo Lavagetto, Caterina Bonetti (i primi due come numero di preferenze) hanno affiancato Michele Guerra fino in piazza Garibaldi, dove il nuovo sindaco ha salutato i suoi sostenitori sotto i portici del Grano.