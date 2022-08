Elezioni, Michele Vanolli candidato per il Pd alla Camera: "C'è bisogno di una rappresentanza parlamentare forte"

Il segretario del Pd di Parma Michele Vanolli è candidato per il collegio uninominale della Camera dei Deputati per le elezioni del 25 settembre. L'annuncio è stato dato dallo stesso esponente del partito con un post su Facebook, "Alle elezioni politiche del 25 settembre sarò candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale “Emilia Romagna U02” che comprende la città di Parma, buona parte della provincia e alcuni comuni della provincia di Reggio Emilia.

É, prima di tutto, per me un grande onore essere candidato al Parlamento della Repubblica e spero che gli elettori vorranno darmi il mandato di rappresentare il nostro territorio alla Camera dei Deputati. Voglio ringraziare il Partito Democratico di Parma, il mio partito, per l'opportunità che mi viene data. Nessun risultato é già scritto prima dell'apertura delle urne.

C'è bisogno di una rappresentanza parlamentare forte per questo territorio, che possa rappresentare un punto di riferimento e di connessione vera con le istituzioni nazionali. Sono consapevole della difficoltà della sfida ma io ci credo e, insieme a voi, nel prossimo mese possiamo scrivere una pagina diversa per Parma ed il suo territorio. Avanti, insieme".