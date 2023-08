"Migranti, anche a Parma i Sindaci dem condividono rischi di arrivi incontrollati"

"La sinistra esce allo scoperto sulla questione dei migranti. Paventa paure e preoccupazioni, con Bonaccini si oppone allo stato di emergenza che avrebbe aiutato i territori a reggere meglio l’urto dell’accoglienza, condivide i rischi generati dagli arrivi incontrollati dopo che per anni aveva cavalcato il mantra di un ‘accogliamoli tutti senza se e senza ma’, contestando duramente i decreti Salvini che invece hanno ridotto davvero gli sbarchi. La linea della Lega, invece, è sempre stata chiara: meno partenze, meno morti". Lo dichiara la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli, capogruppo in consiglio comunale a Parma.

"Questo Governo sta lavorando per contrastare l’immigrazione clandestina, bloccando le partenze e migliorando i rapporti con i Paesi di provenienza e di transito. Grazie anche al lavoro del sottosegretario Molteni, a settembre arriveranno i nuovi decreti che prevedono procedure più rapide per le espulsioni e una stretta per allontanare facilmente i soggetti pericolosi. Anche a Parma e provincia il PD dei porti aperti, dell’accoglienza indiscriminata e dei presidi in consiglio comunale contro i decreti sicurezza di Matteo Salvini quando era al Viminale, si lamenta di quanto ideologicamente voluto e non gestito in passato, con le conseguenze sociali che ogni giorno si palesano nelle nostre città e dando l’idea che nel nostro Paese ‘c’è posto per tutti’. Solo la Lega ha messo regole restrittive alla protezione speciale, aumentando i controlli, riducendo gli arrivi e favorendo i rimpatri", conclude la Cavandoli.