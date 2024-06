Missione Parma: eletti sette consiglieri comunali

Passa da due a sette consiglieri comunali la squadra di Missione Parma dopo le elezioni amministrative. “Con grande soddisfazione diamo il benvenuto ai nuovi componenti della pattuglia amministrativa di Missione Parma: Luca Pollastri e il votatissimo Nicholas Jeffrey Bernardi a Fidenza costituiranno il gruppo Rete Civica - Missione Fidenza.

A Langhirano, grazie all’ottimo risultato del Sindaco Bricoli, entrano Anthony Monica, il più votato in assoluto, e Martina Verduri; a Medesano, è stata eletta Giorgia Biasetti, nonostante il risultato della lista di Paolo Ampollini, persona stimata e seria” spiega Virginia Chiastra, presidente dell’associazione civica. I nuovi eletti si aggiungono alla stessa Chiastra, consigliere comunale a Parma, e a Andrea Davighi a Salsomaggiore.

“Da oggi tutti i consiglieri comunali di Missione Parma lavoreranno in coordinamento tra loro sia politicamente sia a livello comunicativo. I comuni della provincia soffrono problemi simili tra loro: penso alla sicurezza, spopolamento, alla mancanza di attrazioni per i giovani, all’assenza di una classe politica civica alternativa alla sinistra e alla scarsa programmazione. Missione Parma oggi prepara il terreno per le comunali del 2025, quando andranno al voto Fontevivo, Pellegrino, Varano e Palanzano, portando nuova linfa politica, nuove idee e tanta voglia di contribuire a liberare Parma e la regione Emilia-Romagna dal sistema PD” conclude Chiastra.