"Molti parchi da molti mesi senza giochi per i bambini"

“Diversi parchi cittadini sono da mesi senza giochi bimbi - sottolinea il gruppo Lega in Consiglio comunale a Parma, Emiliano Occhi, Laura Cavandoli e Paolo Azzali, riguardo a numerosi giochi bimbi rimossi da molti parchi cittadini alcuni mesi fa. "In questi 5 anni, insieme alle famiglie, abbiamo chiesto più volte che venissero riparati quelli danneggiati e sostituiti quelli inutilizzabili, ottenendo sempre e solo promesse. Dovevano essere sostituiti già la scorsa primavera, invece alcuni parchi aspettano da oltre 1 anno, nonostante la rimozione autunnale dei giochi presenti. Ancora 1 mese fa l'assessore Alinovi annunciava la posa dei nuovi giochi a breve. Ieri lo stesso annuncio è stato ripetuto anche da Michele Guerra, candidato sindaco del patto delle poltrone tra pizzarottiani e PD: è evidente che siamo in campagna elettorale. Intanto però i bambini da mesi ne devono fare a meno perché in Comune c’è una totale mancanza di programmazione. Le famiglie parmigiane meritano decisamente più attenzione ed efficienza".

“Dopo anni che ragioni di sicurezza per l’incolumità dei bimbi suggerivano di sostituire buona parte dei giochi presenti nei parchi cittadini, spesso danneggiati dai vandalismi di baby gang e spacciatori. Con colpevole ritardo la Giunta Pizzarotti si è mossa solo lo scorso autunno rimuovendo alcuni giochi e panchine danneggiati e pericolosi - hanno aggiunto gli esponenti leghisti –. Peccato però che in molti casi, dal parco di via Orzi di Baganza a quelli del Botteghino, Malandriano e Marano, per dirne solo alcuni, si stia ancora aspettando che vengano posizionati i nuovi giochi finalmente in regola con le disposizioni per garantire la necessaria sicurezza a bimbi e famiglie. Le cose vanno ancora peggio al Parco Ducale, dove per avere i nuovi giochi si dovrà aspettare sine die, ovvero quando sarà approvata la riqualificazione dell’intera area. In questi 10 anni di Amministrazione Pizzarotti al Comune sono mancate capacità di programmazione, di intervento e di controllo. Qualche telecamera in più nei parchi, per esempio, avrebbe disincentivato vandalismi e sabotaggi. Le chiacchiere, invece, non hanno mai risolto nulla”.