Cavandoli: “Monopattini in tangenziale e nel greto del torrente, il picco della inciviltà: serve una svolta"

“Matteo Salvini - dichiara la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli - ha annunciato un giro di vite sulla circolazione dei monopattini con targhe e obbligo di casco per tutti. Plaudo all’iniziativa del ministro delle Infrastrutture e dei Traporti su questi mezzi a due ruote che vediamo circolare in città, spesso pericolosamente con due o più occupanti, ma anche parcheggiati un po’ ovunque, anche in tangenziale o buttati nel greto della Parma. L’obbligo di targa e casco è una battaglia che la Lega sta portando avanti da tempo con responsabilità e buonsenso. Gli incidenti in monopattino, o dovuti ad essi, infatti, aumentano ogni giorno e purtroppo a volte dsono letali o con feriti gravi. Servono regole chiare da rispettare a tutela di tutti. Nel decreto Trasporti della passata legislatura abbiamo ottenuto il divieto di sosta e di transito sui marciapiedi. Un buon inizio, ma non basta: è necessario fare rispettare l’attuale normativa e introdurre regole che tutelino maggiormente l’incolumità dei passeggeri. Grazie al ministro Salvini chi guida questi veicoli, ma anche pedoni e automobilisti saranno più tutelati. Le nostre città devono essere sicure e le vite di tutti i cittadini preservate. La giungla urbana dei monopattini nelle città deve finire".