Elezioni, la Lega vira su Mordacci. Ostellari: "Sosteniamo il progetto"

La Lega vira su Filippo Mordacci (in foto a destra) come candidato a sindaco di Parma per le prossime elezioni. Spiega il Senatore Andrea Ostellari, Commissario Lega Emilia:"I parmigiani hanno bisogno di risposte oggi. La Lega, pur contando su un forte radicamento e su una squadra di qualità, ha fatto un passo indietro rispetto alle proprie aspirazioni e non ha indicato un candidato sindaco con la tessera in tasca. Ora è giunto il momento di decidere: raccogliamo la disponibilità di Filippo Mordacci. Sosteniamo un progetto nuovo, civico e inclusivo. Capace di aggregare tutte le forze che chiedono un cambiamento e, cosa ancora più importante, di interpretare le aspettative di chi ama Parma".