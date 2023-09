Cavandoli (Lega): "Bocciata mozione contro l'uso delle farine di insetti nelle mense scolastiche"

“Pessimo segnale quello dato dalla maggioranza consiliare di Parma - sottolinea Laura Cavandoli, deputato della Lega e capogruppo in consiglio comunale a Parma - che ha deciso di bocciare la mozione presentata dalla Lega contro l’uso delle farine di insetti, i così detti ‘novel food’, per la preparazione dei pasti delle mense scolastiche e degli asili. Una proposta di buonsenso con un doppio scopo: ad oggi mancano evidenze scientifiche a lungo termine sull’uso di queste farine, inoltre gli alimenti così realizzati sono uno schiaffo alla tradizione gastronomica e di cultura alimentare della città di Parma e del nostro territorio, la food valley. Parma nel mondo si identifica con il cibo di qualità, l’Unesco ci ha proclamato ‘Città creativa della gastronomia’, il comune promuove la nostra tradizione gastronomica con iniziative e partecipando agli 8 Musei del Cibo. Eppure la maggioranza di centrosinistra è riuscita a votare addirittura contro la nostra stessa storia, forse per motivi ideologici o per fare un dispetto alla Lega che si è permessa di confermare il proprio attaccamento alle eccellenze locali sottolineando l’importanza di insegnare la nostra cultura alimentare già ai bambini. Una bocciatura che resta un brutto messaggio per Parma e tutta la food valley”.