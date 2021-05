Lutto per il mondo politico parmigiano e per tutta la città. E' morto il consigliere regionale del Pd Massimo Iotti, ex sindaco di Sorbolo dal 1995 al 2004. Aveva 60 anni. Dal 2014 era consigliere regionale.

“Una notizia tremenda. Massimo era una persona estremamente preparata e generosa. Bastava conoscerlo per apprezzarne il lavoro, puntuale e rigoroso. Guardava al bene comune, sempre attento nel prestare ascolto al territorio, ai cittadini e alla sua comunità. Accompagnava la sua disponibilità con una cortesia e una capacità di dialogo e confronto fuori dal comune”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, appreso del decesso di Massimo Iotti, consigliere regionale del Pd. Laurea in architettura, 60 anni, sindaco di Sorbolo, nel parmense, dal 1995 al 2004, era consigliere regionale dal 2014.

“Massimo mancherà a tutti quanti noi. Mando un abbraccio fortissimo alla sua famiglia e ai suoi cari, ai quali invio le condoglianze mie e dell’intera Giunta regionale. La mia vicinanza va al Gruppo del Pd in Assemblea Legislativa e alla comunità di Sorbolo, il comune di cui era stato sindaco e nel quale risiedeva”, chiude Bonaccini.

"È una giornata tristissima per tutti noi. Ci ha lasciati un collega, ma soprattutto un amico. Altruista, generoso, pronto al confronto costruttivo ha sempre messo la sua competenza a disposizione del Gruppo e dei colleghi. Ci mancherà il suo contributo umano, politico e personale. Siamo vicinissimi alla mamma di Massimo, alla moglie Francesca e alla figlia Laura." Così Marcella Zappaterra, capogruppo PD in Emilia-Romagna, esprime cordoglio a nome del Gruppo per la scomparsa del collega Massimo Iotti.