Nouvenne annuncia il cambio di nome della lista civica: "Prospettiva" sempre più vicina a Guerra

Antonio Nouvenne, capogruppo della lista "Michele Guerra sindaco", ha annunciato la modifica della denominazione della lista civica che ha sostenuto la candidatura a sindaco dell'ex assessore alla Cultura del comune di Parma. Da oggi si chiamerà "Prospettiva".

"Il confronto con le altre forze politiche di coalizione e l'appoggio all'azione amministrativa ci ha aiutato - ha detto Nouvenne - per crescere e rafforzarci nei nostri principi e nella nostra visione. Nel frattempo il gruppo di 32 candidate e candidati consiglieri, con un'età media di 34 anni, ha continuato a incontrarsi e a mantenere vivi l'impegno e la passaione, proseguendo la discussione sulla Parma del futuro. Concentrandosi su alcuni temi specifici che possano fare da volano alla nostra città: l'Europa, il ruolo dele giovani generazioni, l'internazionalizzazione, la cultura, il mondo della formazione, della ricerca e dell'innovazione, le grandi scommesse politiche e sportive. Nei prossimi mesi - prosegue il capogruppo della lista civica - "Prospettiva" si formerà anche come Associazione di promozione sociale, con l'obiettivo di veder crescere le proprie competenze e le proprie idee in un confronto aperto e plurale con la città, portando un contributo di impegno e di apertura che favorisca un riavvicinamento sempre crescente della cittadinanza alla vita politica di Parma".