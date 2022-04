"Oltretorrente ancora una volta dimenticato: Cibus Off solo in Centro Storico"

| Portici del Grano e Complesso di San Paolo sono le due location scelte per la rassegna di eventi, incontri e mostre di Cibus Off dal 3 all’8 maggio 2022. “In un precorso di rinascita del centro urbano che coinvolga le due aree separate dall'acqua, ancora una volta - afferma il candidato sindaco di “Per Parma 2032” Giampaolo Lavagetto - ci si è dimenticati dell’Oltretorrente. Una parte della città storica che, invece, avrebbe bisogno di maggiore considerazione e andrebbe incluso quando si organizzano eventi di questo tipo. Pensiamo, ad esempio, a spazi come Piazzale delle Barricate su Strada Imbriani o i Portici dell’Ospedale Vecchio in via D’Azeglio che potrebbero essere sede di incontri e mostre. Per quest’amministrazione il Ponte di Mezzo non è mai stato un tratto di unione tra i quartieri e anche in quest’occasione ne abbiamo la dimostrazione”. Nelle scorse settimane Lavagetto aveva incontrato i cittadini dell’Oltretorrente: “E’ un quartiere che deve essere riqualificato, le cui esigenze vanno ascoltate: deve tornare ad essere attrattivo. Con “Per Parma 2032” ha una visione d’insieme, che va da Barriera d’Azeglio e Barriera Repubblica e che mette al centro anche l’Oltretorrente”.