Ottolini attacca: "Cemento, più strade e traffico: tutto come prima"

"Nonostante le conferenze e gli impegni presi a livello europeo per raggiungere la neutralità carbonica al 2030 l’amministrazione comunale di Parma, in continuità con la precedente, persevera nel portare avanti un modello di sviluppo fossile, fatto di più cemento, più strade, più traffico. E in Consiglio comunale trova pure sponda in quasi tutta l’opposizione, in particolare la destra, che in quel modello si riconosce pienamente. È questo quanto emerge dal voto del bilancio di previsione 2023".

Enrico Ottolini, Consigliere Comunale Europa Verde, ha commentato così l'approvazione del Bilancio dopo un Consiglio comunale fiume, spalmato su due giorni. "Con una serie di emendamenti per stralciare la realizzazione di alcune nuove strade, finanziate a debito, e potenziare gli investimenti per fonti rinnovabili, Europa Verde ha provato ad alleggerire il bilancio dalla zavorra che tiene Parma ancora ancorata a scenari del secolo scorso. Nessuno di questi emendamenti è stato votato dalla maggioranza.

Per la strada di collegamento tra le Fiere e Via Cremonese, un’opera totalmente inutile che taglia la campagna e consuma suolo proprio dove si pensava di realizzare il chilometro verde per abbattere l’inquinamento dell’A1, c’è stato il voto a favore compatto di opposizione e maggioranza, uniti e concordi nel promuovere i chilometri grigi.

Con un programma delle opere pubbliche che non prevede praticamente nulla per le fonti rinnovabili, la maggioranza di centro sinistra a Parma continua ad esprimere un paradigma vecchio, non all’altezza di cogliere le spinte per l’innovazione, il miglioramento della qualità della vita e le occasioni di sviluppo che la parte più avanzata del sistema imprenditoriale di Parma dimostra di sapere cogliere molto meglio.

Il lavoro di Europa Verde per una città che sappia guardare al futuro riparte da alcune mozioni che impegnano la Giunta a lavorare in questo senso nei prossimi mesi: pensiline fotovoltaiche sui parcheggi, bilancio climatico e piste ciclabili.