Pallini: "Sicurezza? C'è chi dice che va tutto bene e non siamo a Scampia"

"Purtroppo siamo ancora a testimoniare e denunciare la spirale di violenza che sta avvolgendo ancora la città, in questi ultimi giorni, ma non solo. L'ultima brutale aggressione ad una signora in via Cantelli, gettata a terra per rubarle una catenina, l'episodio di ragazzi che avevano aggredito coetanei con un taser, due risse in zona stazione e piazza ghiaia, più' i numerosi episodi di microcriminalità in zona via Verdi e limitrofe, la dice lunga di come sia la situazione dal punto di vista ordine pubblico a Parma, tra l'altro anche in orari e zone una volta ritenute tranquille".

Così Fabrizio Pallini, Consigliere Comunale Vignali Sindaco. "La città e occupata da malintezionati, spesso ubriachi e spacciatori che si dimostrano arroganti senza nessun freno inibitore, che frenano la nostra libertà. Intanto nel Market di via Borghesi si continua a somministrare alcolici pur non potendolo fare, con risse e schiamazzi continui di fronte al locale. Anche sabato prima della manifestazione pro Ucraina in diretta uno scippo e ed una tentata aggressione in fondo a via Verdi. Non stupisce l'atteggiamento spavaldo di chi sa di essere impunito e non aver nulla da perder ,anzi da pagare. Ci chiediamo inoltre che senso ha tenere un postazione fissa dell'esercito come una fotografia in stazione se non può intervenire neanche a dieci metri di distanza, all'occorrenza. C'è un malessere diffuso in città e un senso di smarrimento che davvero dovrebbero preoccupare tutti, soprattutto chi continua a sostenere che va tutto bene e che non siamo come a Scampia. Parlare ancora di sicurezza percepita è un affronto alla nostra intelligenza. Dobbiamo alzare bandiera bianca di fronte alla microcriminalità?Ci dobbiamo arrendere ? Se non si intervie realmente e concretamente, sono le istituzioni che dovranno ammettere la sconfitta e la resa. Se si va avanti così temiamo forti reazioni da parte dei cittadini che non ne possono veramente più' e siamo solo all'inizio dell'estate".