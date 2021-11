Parma al centro del Paese: Mattarella all'assemblea Anci

La rinascita dell’Italia non può che partire dai sindaci che sono al centro della stagione di sfide che attende il Paese dopo il periodo buio della crisi pandemica. È la certezza che farà da filo conduttore alla 38esima Assemblea nazionale dell’Anci che vedrà la partecipazione, per la settima volta durante il suo mandato.

Da oggi all'11 novembre appuntamento a Parma per la XXXVIII Assemblea annuale di Anci (#Anci2021). Sindaci, amministratori locali da ogni parte d'Italia si ritroveranno per discutere, confrontarsi e condividere esperienze, progetti e idee sulle principali questioni che riguardano i Comuni italiani, grandi e piccoli. I lavori inizieranno nel pomeriggio di martedì 9 novembre e termineranno giovedì 11 novembre a fine mattinata (ore 14.00 circa). A aprire i lavori della prima giornata, alle 17, sarà Enzo Bianco, presidente del Consiglio Nazionale Anci. A seguire i saluti istituzionali di Luca Vecchi, Presidente Anci Emilia-Romagna, Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma, Stefano Bonaccini Presidente Regione Emilia-Romagna. La relazione principale sarà affidata al Presidente dell'Anci Antonio Decaro, Sindaco di Bari. La giornata di domani avrà come ospite il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che presenzierà alla cerimonia di apertura. Nelle giornate successive si avvicenderanno i ministri del Governo. L'ultimo giorno, giovedi' 11, ci sarà anche l'intervento del presidente della Camera Roberto Fico ed è prevista la presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.