"Parma non deve perdere le Zebre Rugby"

Occorre un nuovo importante sforzo del territorio, che include anche le sue pubbliche amministrazioni, per impedire che Parma perda le Zebre Rugby. Spero che la Regione Emilia-Romagna torni ad essere capofila di un’iniziativa che consolidi il radicamento di questa franchigia nel suo territorio e nella nostra città”. Sono le parole con le quali il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, ha commentato l’interrogazione che ha presentato per fare appello alla Giunta regionale affinché intervenga per impedire che Parma perda la franchigia rugbistica che milita nelle principali competizioni internazionali.

“Purtroppo, nonostante gli sforzi già fatti un anno fa per raggiungere questo medesimo obiettivo, siamo ancora daccapo perché, anche se è stato assicurato che per la prossima stagione non vi sarà nessun cambiamento, il pericolo per Parma di perdere in futuro questa squadra e la vetrina internazionale che essa porta è di nuovo molto alto – ha proseguito Rainieri – La mobilitazione delle pubbliche amministrazioni interessate rimane ancora fondamentale perché mantenere a Parma questa squadra risponde ad interessi di rilevanza pubblica non indifferenti. Infatti, in questa vicenda sono in gioco sia la possibilità di far proseguire e valorizzare la grande tradizione rugbstica di un vasto territorio che ha come epicentro appunto la città ducale, sia i considerevoli investimenti fatti per dotare la stessa città di impianti adeguati al grande rugby internazionale, quali appunto lo stadio Lanfranchi e la Cittadella del Rugby”.