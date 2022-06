Parma sceglie il nuovo sindaco: via al ballottaggio

Si torna a votare, almeno nei Comuni che non hanno ancora raggiunto un verdetto definitivo. Dalle ore 7 alle 23 di oggi, domenica 26 giugno, i seggi saranno aperti per i ballottaggi delle elezioni comunali 2022: una "tornata" che riguarda anche il Comune di Parma. Chi tra il candidato del centrosinistra, Michele Guerra e quello del centrodestra, Pietro Vignali sarà sindaco? Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Il Comune ricorda che è possibile prenotare la tessera elettorale anche tramite web oppure telefonando al numero verde appositamente dedicato alle elezioni. Il corpo elettorale per il turno del ballottaggio è composto dai medesimi elettori del 1° turno. Gli elettori per le elezioni ammnistrative saranno 146.939, di cui 70.030 maschi e 76.909 femmine. I diciottenni che hanno votato per le prima volta domenica 12 giugno saranno gli stessi che voteranno per il ballottaggio, cioè 2452 di cui 1255 maschi e 1197 femmine.