Partecipazione e visione: il candidato sindaco Dario Costi presenta il programma di attività

L’avvio di una serie di azioni per integrare a un programma avanzato e innovativo con suggerimenti e proposte da parte dei cittadini raccolti in diversi punti di ascolto. Con questo obiettivo dalla prossima settimana il candidato sindaco civico Dario Costi inizierà una serie di appuntamenti nei quartieri, per capire i bisogni degli abitanti e, contemporaneamente, un ciclo di appuntamenti specifici nella sede elettorale su determinati temi chiave (mobilità e ambiente; culture, identità e sviluppo; le idee dei giovani; i servizi per il cittadino e l’inclusione sociale; sicurezza, integrazione e decoro; infrastrutture, commercio e sviluppo) dove esperti si confronteranno con i parmigiani.

Un programma di attività per la campagna elettorale, quello di Dario Costi, che prevede dunque l’incontro con cittadini, organizzazioni e professionisti per rilanciare una città che si trova oggi priva di visione e di governo della complessità. Dopo questa prima fase ci sarà il momento della restituzione ai cittadini, sempre nei quartieri e sempre attraverso incontri a tema, con la presentazione di un programma

che avrà ricevuto il fondamentale apporto di esperti ma anche il contributo di tutta la società civile, aggiungendo così a un quadro sistemico un’azione partecipativa con le indicazioni arrivate durante le attività di ascolto.

In attesa dell’inizio di questo percorso, che coincide anche con l’apertura della sede elettorale prevista per il prossimo weekend, il candidato Dario Costi prosegue ‘nel consumare le sue scarpe’ in giro per la città. Giovedì sarà a Baganzola per parlare di sanità con il medico Matteo Curti e diversi professionisti della salute, con il quale ci si confronterà sui bisogni del personale sanitario per garantire un migliore servizio ai cittadini, quindi sabato insieme allo scrittore e saggista Luca Farinotti parteciperà a un reading poetico al Parco Ducale, dalle ore 16, per evidenziare le connessioni tra lo spazio interno e quello esterno. Saranno ripresi alcuni concetti cari a Dario Costi, e che faranno da fil rouge alla campagna elettorale, circa l’importanza di una visione d’insieme nell’ottica della valorizzazione dell’ambiente degli spazi.