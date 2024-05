Partecipazione, il Pd: "Sosteniamo i Laboratori di quartiere"

"Il Partito Democratico - si legge in una nota - sostiene con convinzione la riforma del Regolamento sulla partecipazione, di cui è iniziato l’iter consiliare lunedì, a cui hanno lavorato con competenza e intensità l’assessora Daria Jacopozzi e il suo staff, la Giunta e la maggioranza consiliare, con ripetuti momenti di ascolto e confronto anche con le opposizioni.

L’adozione del nuovo Regolamento rappresenta infatti un obiettivo di notevole importanza del programma della coalizione e gli strumenti che mette in campo sono molto avanzati, valorizzando nel contempo l’esperienza maturata negli scorsi anni. In particolare, sono previsti percorsi partecipativi strutturati e inclusivi di ogni persona e generazione, che possono essere attivati sia dall’amministrazione che dai cittadini; una piattaforma informatica per un interscambio continuo di informazioni, assieme alle altre forme di coinvolgimento di chi ha meno dimestichezza con la tecnologia; i patti di collaborazione e il bilancio partecipativo per la realizzazione di specifici progetti; i Laboratori di quartiere, organismi formati dai cittadini che vogliono impegnarsi, per accedere ai quali si dovrà essere sostenuti da 25 firme. Ai Laboratori potranno presenziare anche le associazioni del quartiere e i consiglieri comunali, senza diritto di voto. Siamo dunque vicini a un nuovo importante passo avanti per tutta la città e per una nuova stagione di partecipazione e cittadinanza attiva"