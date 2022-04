Passaro capolista, ma Vignali: "Notizie prive di fondamento"

"Per Parma, non sarà facile ripartire, ma ciò che ci accomuna con Pietro Vignali - che ha già amministrato Parma per ben 13 anni - è la sfida per riuscire a sviluppare un nuovo laboratorio politico-amministrativo che abbia a cuore la tutela per le Partite Iva, gli Artigiani ed i Piccoli Imprenditori che più di tutti, hanno sofferto in questi ultimi anni". Lo annuncia su Facebook Biagio Passaro, con tanto di manifesto elettorale che in maniera esplicita sottolinea la sua candidatura al consiglio comunale per Vignali.

Che successivamente, con una nota stampa, precisa che "le notizie apparse oggi sulla stampa circa la composizione di liste a sostegno di Pietro Vignali sono prive di ogni fondamento. Con i partiti e i movimenti che sostengono la candidatura civica di Vignali a sindaco di Parma non è ancora stato affrontato il tema delle liste e dei candidati alla carica di consigliere. Conseguentemente, come in passato è accaduto con la fake new sulla presunta candidatura del musicista Morgan, ogni anticipazione in questo senso è da considerarsi, come già detto, priva di qualsiasi fondamento".