Pd, è ufficiale: Filippo Fritelli si è dimesso da segretario provinciale

La notizia era nell'aria da diversi giorni. Filippo Fritelli, sindaco di Salsomaggiore Terme, si è dimesso da segretario provinciale del Pd di Parma. Dopo la vittoria alle primarie di Elly Schlein è arrivata l'ufficializzazione della rinuncia al ruolo da parte di Fritelli. Sarà in congresso a decretare il nuovo segretario provinciale. Dopo la vittoria di Elly Schlein come segretaria nazionale del partito gli equilibri interni stanno già cambiando.

Da alcuni giorni circolano già i nomi dei possibili successori di Fritelli: in particolare il nome di Patrizia Maestri, ex deputata del Pd ed ex segretaria generale della Cgil di Parma, sembra essere al momento il più accreditato. Maestri ha sostenuto la corsa di Elly Schlein alla segreteria nazionale del partito. Oltre a lei si sanno anche i nomi degli assessori Francesco De Vanna e Caterina Bonetti, oltre a quello di Daniele Friggeri, attuale sindaco di Montechiarugolo che ha invece sostenuto Stefano Bonaccini alle primarie.