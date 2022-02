Pd, la direzione provinciale: "No alle primarie, sì ad un candidato sindaco unitario"

La direzione provinciale del Partito Democratico ha deciso, dopo le assemblee che si sono svolte nella giornata di sabato 19 febbraio, di dare indicazione all'Assemblea cittadina del partito di non procedere allo strumento delle primarie, anche se previsto dallo statuto del partito, per individuare il candidato sindaco per le prossime elezioni comunali di Parma.

"La Direzione provinciale del Pd - si legge in una nota - alla luce di quanto emerso nel corso delle assemblee congiunte svoltesi sabato 19 febbraio, alla presenza del Segretario regionale Luigi Tosiani e del responsabile nazionale Pd Enti Locali on. Francesco Boccia, dà indicazione all'Assemblea cittadina del Pd circa la non opportunità di procedere alle primarie e l'individuazione del nome del candidato/a sindaco per le prossime elezioni amministrative di Parma che rappresenti la maggior unitarietà del Pd e della coalizione".