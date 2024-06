Europee, Vanolli: "A Parma il Pd ha preso più di 24 mila voti"

Il segretario cittadino del Pd di Parma Michele Vanolli commenta i risultati delle elezioni Europee. Nel comune di Parma il Pd è il primo partito con oltre il 32% dei consensi e circa 24 mila voti. Fratelli d'Italia è dietro il Pd. In terza posizione l'Allenza Verdi e Sinistra. Cosa che non avviene se consideriamo l'intera provincia di Parma. In questo caso il primo partito è Fratelli d'Italia.

"I risultati delle Elezioni Europee nel Comune di Parma - sottolinea Vanolli - sono positivi per il Partito Democratico. Il Pd, infatti, si conferma primo partito in città sia in termini percentuali con oltre il 32% dei consensi sia in termini di voti assoluti, oltre 24.000.

Non era un dato scontato, considerando il risultato complessivo di queste elezioni europee, in particolare in Germania e Francia, a livello nazionale dove Fratelli d'Italia si conferma purtroppo primo partito, nonostante il buon risultato nazionale del Partito Democratico, e provinciale dove, seppure di pochi voti, Fratelli d'Italia supera il Pd.

"In particolare, la lista del Pd a Parma città guadagna voti in termini assoluti rispetto alle politiche del 2022 e sostanzialmente equipara il risultato delle Europee del 2019, considerando che allora sia Matteo Renzi che Carlo Calenda erano ancora ricompresi nella lista del Pd. In questo scenario, continuare ad essere saldamente il primo partito della città è un risultato positivo, che compensa soltanto parzialmente la preoccupazione per il risultato complessivo di queste elezioni europee"

"Il dato più preoccupante che emerge da queste elezioni, con la grande crescita dell'estrema destra in Germania e Francia, è il rischio che il progetto di integrazione europea venga messo seriamente a rischio dal ritorno di partiti dichiaratamente nazionalisti, per loro stessa natura contrari all'Unione Europea. Un'ultima riflessione non può non riguardare il dato dell'affluenza che seppure a Parma città arriva al 52,43%, a livello nazionale per la prima volta si arresta sotto la soglia del 50%, fermandosi al 49,69%"