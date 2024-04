Il Pd: "Sanità: anche il Governo faccia la sua parte”

"La notizia per cui la Regione Emilia Romagna ha destinato 30 milioni dal proprio Bilancio per perseguire l’abbattimento delle liste d’attesaper le prestazioni sanitarie - si legge in una nota del Partito Democratico di Parma - costituisce un motivo di soddisfazione e insieme la riprova di quanta poca attenzione l’attuale Governo attribuisca alla salute degli italiani. Va infatti ricordato che il Servizio Sanitario Nazionale deve, per legge, essere totalmente finanziato dal bilancio dello Stato.

Se la Regione è costretta a sottrarre 30 milioni di euro dalle proprie risorse per destinarli a integrare il fondo sanitario, ciò significa che lo Stato e quindi il Governo in carica, non hanno fatto il proprio dovere.

È ridicolo che la Presidente Meloni rivendichi di aver stanziato per il 2024 tre miliardi in più rispetto al 2023 per la spesa corrente sanitaria e che questo costituirebbe il più alto stanziamento della storia.

Il confronto, infatti, deve essere fatto con il fabbisogno e non con le spese passate e, come noto, il fabbisogno cresce con l’invecchiamento della popolazione. La verità è che, a fronte di un fabbisogno di 145/147 miliardi (per raggiungere almeno la media UE del 7,5% sul PIL) mancano all’appello almeno 11/13 miliardi.

La mancanza di risorse da parte del Governo comporta la crescita delle liste di attesa che costringono chi può permetterselo a pagarsi le prestazioni privatamente e, chi non può, a rinunciare alle cure.

Dell’indifferenza del Governo rispetto alla salute degli italiani si sono accorti anche i Presidenti delle Regioni di centrodestra che hanno unanimemente accusato il Governo per il taglio di 1,2 miliardi già stanziati nel PNRR per gli interventi antisismici negli ospedali.

A fronte di questa vergogna auspichiamo che gli esponenti della destra locale, si uniscano ai loro Presidenti di Regione per chiedere che la Sanità pubblica sia finanziata adeguatamente dall’attuale Governo.

Nel frattempo, apprezziamo l’iniziativa della nostra Regione e attendiamo di conoscere il piano che le nostre aziende sanitarie dovranno predisporre entro i 15 giorni fissati, per almeno ridurre il grave disagio che i nostri concittadini da tempo subiscono"