"Permetterla un rave party insensato e incomprensibile"

"Non ci sono stati feriti o danni, ma la manifestazione anarchica che ha riempito le strade di Parma sabato pomeriggio non è passata inosservata. 'Permettere una manifestazione di questo tipo, un ”rave street', in una città che ha appena chiesto l'aiuto dell'esercito per controllare una sicurezza che latita da mesi ci sembra quanto meno incomprensibile ed insensato in questo momento".

Lo dice Fabrizio Pallini, consigliere comunale del Gruppo Vignali e presidente dell’Associazione “I Nostri Borghi”. “Chiudere buona parte della viabilità cittadina dalle 13 fino a tarda serata, rischiare di mettere in ginocchio il traffico della città? Per cosa? Ci domandiamo come sia possibile, perché chi è deputato a queste situazioni lo abbia permesso. È evidente - continua Pallini - come sia stato necessario spostare tutte le forze dell”ordine, la Polizia di stato, i Carabinieri, gli uomini della Guardia di Finanza, la Polizia Municipale compresa, lasciando sguarnito ogni altro angolo della città. In un momento in un cui ogni giorno siamo afflitti da fatti di cronaca nera, racconti di paura, risse e degrado risulta fuori da ogni logica ospitare un altro evento ad alto tasso di rischio. Ultime e non ultime, le conseguenze sul centro storico serale completamente obnubilato da migliaia di persone e kilowatt di musica assordante, con completo blocco stradale per residenti e turisti. Altra pessima cartolina della città. Mentre a livello nazionale si è firmato un dpcm ad hoc per evitare concentrazioni di giovani o giovanissimi e di altre componenti in luoghi non abitati, Parma deve andare in controtendenza. Nel peggio. Le tantissime lamentele giunte ai media e alle associazioni di volontariato da parte di cittadini meravigliati ed arrabbiati la dicono lunga sulle scelte fatte nei confronti in una città che ha bisogno di sane e di colorite manifestazioni per i giovani, ma non di sfoghi irrazionali e insensati di rumore e schiamazzi fini a se stessi e che vanno a limitare la libertà cittadini e residenti. Parma ha bisogno di ben altre cose per risorgere. Ci chiediamo cosa ne pensi il sindaco che in questo caso ha dovuto subire scelte che non gli competono, ma che lo coinvolgono come primo cittadino” - chiude Pallini.