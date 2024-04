Pietro Senaldi: "A Collecchio si cambia con Caselli"

La sede elettorale di Patrizia Caselli, candidata sindaco per il centrodestra a Collecchio, gremita per l’arrivo di Pietro Senaldi, condirettore di Libero invitato dall’associazione Missione Parma come ospite d’onore per l’apertura della campagna elettorale.

L’incontro, moderato da Jacopo Ugolini, segretario di Missione Parma, è stato aperto esprimendo soddisfazione per l'unità che le forze di centrodestra hanno dimostrato a favore del progetto politico di Patrizia Caselli e della sua squadra. Diversi i temi toccati, dalle esigenze dei cittadini collecchiesi alle politiche europee.

Pietro Senaldi ha evidenziato gli errori della Commissione europea per ciò che riguarda le politiche ambientali promosse negli ultimi cinque anni ma non si è sottratto anche a un commento sulle sfide del pnrr e dei giovani, uno dei temi chiaramente più vicini a Missione Parma.

Caselli ha ringraziato Missione Parma e il suo presidente Virginia Chiastra, dicendosi soddisfatta del pomeriggio collecchiese e sottolineando come “l’importante presenza di un personaggio come Pietro Senaldi ha voluto testimoniare l’impegno che abbiamo intenzione di mettere in campo per i nostri cittadini”. “Dobbiamo dimostrarci uniti con tutti gli amici del centrodestra e far vedere le nostre capacità alla gente che quotidianamente ci chiede di migliorare la vita del paese”, ha aggiunto poi Caselli.

Soddisfatta anche il presidente di Missione Parma Virginia Chiastra: “Missione Parma ha voluto mettersi al fianco di Patrizia Caselli, riconoscendone da subito le qualità per poter guidare autorevolmente questo importante comune”, aggiungendo che “siamo molto contenti di aver contribuito ad organizzare questa giornata con l’amico Pietro Senaldi, che ringraziamo per la disponibilità che ci ha dimostrato” “Siamo convinti che Patrizia Caselli saprà fare un’ottima sintesi delle forze del centrodestra che saranno con lei in questa partita”. Ha concluso l'incontro Tommaso Vergiati, candidato consigliere nella lista "Viva Collecchio".