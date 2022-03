Maurizio Gasparri: "Con Vignali possiamo riconquistare Parma"

Dopo l'ufficializzazione della candidatura a sindaco di Pietro Vignali il responsabile nazionale del settore Enti Locali di Forza Italia Maurizio Gasparri ha dichiarato: “Auguri a Pietro Vignali candidato a sindaco di Parma che oggi ha fatto il suo esordio insieme ai rappresentanti Forza Italia, della Lega e di movimenti civici a suo sostegno. Mi auguro che nei prossimi giorni intorno a Vignali si raccoglierà tutto lo schieramento di centrodestra come noi auspichiamo a Parma e in tutta Italia in maniera coesa e unitaria. Puntiamo alla riconquista di Parma con l’unione di forze politiche e di realtà civiche. Forza Italia è in prima linea in questa battaglia che ci vedrà impegnati sul territorio. Presto sarò a Parma con Vignali per iniziative comuni riguardanti il futuro di una città fondamentale”.